Le Stagioni in Tavola: Calendario Planner 2027

Porta in tavola l’organizzazione e il gusto con il nuovo Calendario Ricettario Stagionale 2027 firmato Lonesto.it!
Questo volume è un progetto editoriale unico e versatile, caratterizzato da un design ibrido e moderno: è perfetto sia da appendere alla parete della cucina, sia da tenere sulla scrivania o sul bancone come pratico planner mensile da tavolo. Grazie alla sua impaginazione orizzontale compatta, offre una visibilità immediata e un utilizzo comodo e immediato.
Ogni mese è strutturato con una cura millimetrica per offrirti il massimo della funzionalità:
- A SINISTRA – La Griglia Organizer: Un calendario geometrico chiaro e pulito, sviluppato su sfumature di grigio per garantire una leggibilità ottimale delle tue note. Tutte le domeniche e le festività nazionali italiane sono evidenziate in rosso acceso per darti un colpo d’occhio immediato sulla struttura della settimana.
- A DESTRA – La Cucina Stagionale: 2 ricette esclusive mese per mese (per un totale di 24 piatti in tutto l’anno), pensate per valorizzare gli ingredienti freschi di stagione. Ogni preparazione è spiegata passo dopo passo in modo semplice e trasparente, ed è arricchita da splendide fotografie d’autore ad alta risoluzione.
Che tu stia cercando uno strumento per gestire i pasti della famiglia (meal planner), un’agenda da tavolo elegante o il regalo perfetto per gli amanti della buona cucina genuina, questo calendario sarà il tuo compagno ideale per dodici mesi di creatività.
Caratteristiche tecniche del prodotto:
- Formato orizzontale compatto (proporzioni A4 adattate per un ingombro ottimale su tavoli e pareti).
- Stampa interna Premium a colori su carta bianca di alta qualità.
- Copertina rigida o flessibile con finitura lucida (glossy), resistente e brillante.
- Ideato e curato dagli autori del blog di cucina trasparente Lonesto.it.
Non perdere l’occasione di pianificare il tuo anno con gusto ed eleganza. Acquista ora la tua copia e inizia il tuo viaggio nel 2027!
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