IL “DECRETO MANETTE”: L’ULTIMA REAZIONE DI FACCIATA DI UN ESECUTIVO CHE CURA I SINTOMI MA IGNORA IL MALESSERE SOCIALE

Il Consiglio dei Ministri ha varato d’urgenza un nuovo pacchetto sicurezza che introduce il reato di “partecipazione violenta a una manifestazione” e abbassa l’età per il fermo preventivo dei minori.Una risposta puramente muscolare che bypassa la riflessione sociale e scarica sulle aule di tribunale e sulle carceri — già sature — le tensioni scoppiate nelle piazze.
La svolta securitaria: reati ad hoc e sanzioni record
Ancora una volta, di fronte al dissenso e agli ultimi scontri di piazza di Milano, la risposta della maggioranza guidata da Giorgia Meloni si riduce a un’equazione elementare: più reati, più pene, meno tutele.
I dati e le misure contenute nel testo approvato delineano una stretta senza precedenti:
- Il nuovo reato di “partecipazione violenta”: Viene introdotta una fattispecie specifica per colpire chi prende parte a cortei in cui si registrano disordini. Una formulazione che rischia, secondo i critici, di scivolare nella pericolosa “colpevolezza per associazione”, intimidendo chiunque voglia scendere in piazza pacificamente.
- Aggravanti draconiane: Per i danneggiamenti commessi in gruppo (da cinque o più persone), la pena massima schizza fino a 5 anni di reclusione.
- Giro di vite sui social: Il reato associato all’uso di piattaforme digitali per organizzare o coordinare i gruppi di protesta prevede pene durissime, fino a 12 anni di carcere.
Minori nel mirino: lo Stato rinuncia a educare
L’aspetto più allarmante del decreto è la scelta di focalizzarsi sulla criminalità minorile esclusivamente in chiave punitiva. La premier ha rivendicato con forza la linea dura, confermando il “fermo preventivo anche per i minori”.
Anziché finanziare la scuola, i servizi sociali, l’integrazione e il supporto psicologico nei quartieri degradati e periferici, l’esecutivo sceglie la via più comoda ma meno efficace: estendere i poteri coercitivi anche ai giovanissimi. Si preferisce la cella al banco di scuola, ignorando che la detenzione precoce è il miglior combustibile per la recidiva.
MISURE CHIAVE DEL DECRETO APPROVATO
- Nuovo Reato di "Partecipazione Violenta": Introduzione di una fattispecie specifica per sanzionare chi prende parte attiva a cortei che sfociano in disordini.
- Stretta sul Coordinamento Digital:** Pene durissime (fino a 12 anni) per chi usa i social o chat per organizzare proteste violente.
- Giro di Vite sui Minori: Estensione del fermo preventivo per i minorenni coinvolti nei disordini.
- Flagranza Differita Estesa: Ampliamento dei tempi per l'arresto nei reati di devastazione e saccheggio.
- Il Freno del Quirinale: Eliminata la norma che dava poteri di polizia giudiziaria ai militari.
Lo stop del Quirinale: la propaganda sbatte contro la Costituzione
Che l’impianto del decreto fosse dettato dalla fretta ideologica più che dal rigore giuridico lo dimostra il dietrofront obbligato sulla militarizzazione. La bozza iniziale prevedeva infatti il trasferimento di poteri di polizia giudiziaria ai militari impegnati nelle città.
Un’aberrazione giuridica stoppata sul nascere dalle eccezioni sollevate dal Quirinale. Il Colle ha ricordato i confini costituzionali, costringendo il governo a espungere la norma dal testo definitivo. Resta l’amaro in bocca per il tentativo di aggirare i normali canali dello Stato di diritto per inseguire lo slogan del “paese militarizzato”.
Il paradosso: la sicurezza non si fa svuotando i diritti
Le dichiarazioni del Ministro della Giustizia Carlo Nordio, secondo cui il testo “non limita ma garantisce le libere manifestazioni”, suonano come una beffa. Introdurre la flagranza differita per devastazione e saccheggio e normare in modo così stringente il dissenso significa creare un clima di paura che scoraggia la partecipazione democratica.
Questo esecutivo continua a produrre decreti emergenziali per dimostrare “che sta lavorando”. Ma la vera sicurezza si costruisce riducendo le diseguaglianze e offrendo un futuro ai giovani, non trasformando ogni problema sociale in un problema di ordine pubblico
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