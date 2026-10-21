Da Berlusconi a Trump: la mutazione genetica della destra globale. Inchiesta parallela sulle fortune, le tv, i debiti e i segreti dei due re del populismo.

L’Occidente non è cambiato all’improvviso. È stato modificato geneticamente all’interno di un laboratorio transatlantico. E quel laboratorio è nato in Italia.
Per decenni, le grandi testate internazionali hanno guardato all’Italia di Silvio Berlusconi con condiscendenza, liquidandola come un’anomalia folklore e passeggera. È stato un errore storico epocale. L’Italia non era l’eccezione: era l’avanguardia. Vent’anni prima che Donald Trump scendesse la scala mobile dorata della sua Tower per cambiare la storia americana, il codice del populismo miliardario era già stato interamente scritto, girato e trasmesso sulle reti Fininvest.
Il Gemellaggio del Potere è un’inchiesta parallela, serrata e documentata che svela i segreti, le fortune, i debiti e i retroscena dei due re del populismo contemporaneo, spingendosi fino alle conseguenze geopolitiche della destra attuale.
Attraverso un’analisi che unisce i punti tra Milano e Washington, questo saggio scompone il sistema di potere privato che ha colonizzato l’Occidente:
- I Signori del Cemento e dell’Etere: Dal modello urbanistico di Milano 2 alla Trump Tower, da Publitalia ’80 a The Apprentice. Come il mattone e il controllo scientifico dei palinsesti televisivi hanno sostituito l’ideologia con il brand, trasformando i cittadini in spettatori.
- L’Asse dei Debiti e dei Segreti: Le voragini finanziarie coperte da sponde bancarie opaque e il sistematico assalto alla magistratura. Un confronto millimetrico tra le leggi ad personam italiane e la dottrina dell’immunità presidenziale americana per trasformare lo Stato in uno scudo privato.
- Il Fattore Scandalo: Dal sistema del “Bunga Bunga” e i processi Ruby a New York, fino al meccanismo degli Hush Money e al caso Stormy Daniels. La sottomissione delle istituzioni al servizio del ricatto e dell’impunità.
- La Mutazione Identitaria: L’ascesa di Fratelli d’Italia e il governo di Giorgia Meloni. L’analisi approfondita di una legislatura stretta tra la propaganda, le ombre familiari, i paradossi macroeconomici del Superbonus e del PNRR, fino alla colossale bocciatura popolare subita nel Referendum sulla Giustizia del marzo 2026.
- Il Collasso Geopolitico: Il grande inganno del gas russo di contrabbando, triangolato e rivenduto all’Italia a prezzi raddoppiati, e il genuflettersi delle destre subordinate europee di fronte al cinismo transazionale dell’America First.
Questo libro non è solo una doppia biografia non autorizzata: è la scatola nera dello smantellamento delle democrazie liberali. Ma è anche il racconto di un Occidente che sta faticosamente avviando il suo risveglio, guidato dalle nuove generazioni che hanno deciso di blindare i confini della Costituzione repubblicana contro la dinastia dei leader-padroni.
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