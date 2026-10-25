Mentre studenti, lavoratori e cittadini protestano uniti nelle piazze, lo Stato blinda i conti della difesa: arriva la maxi-commessa da 3,5 miliardi per i carri armati

L’Italia si trova oggi davanti a una vistosa polarizzazione economica. Da un lato, le piazze del Paese si riempiono di studenti, lavoratori e cittadini uniti nella protesta contro il carovita, i salari stagnanti e i progressivi tagli ai servizi essenziali come la sanità e l’istruzione. Dall’altro, i bilanci dello Stato blindano con assoluta priorità la spesa per la Difesa, formalizzando investimenti miliardari nel riarmo.
La frattura tra le richieste della società civile e le scelte di finanza pubblica si è fatta plastica negli ultimi giorni. A fronte di interventi sociali spesso ridotti allo stretto necessario per contenere il malcontento delle categorie economiche più esasperate, il Governo ha dato il via libera a un massiccio piano di ammodernamento militare. La joint venture paritetica italo-tedesca LRMV (Leonardo Rheinmetall Military Vehicles) ha infatti siglato un contratto da 3,4 miliardi di euro (che sfiora i 3,7 miliardi con le opzioni previste) per la fornitura all’Esercito Italiano di 48 piattaforme corazzate e 30 veicoli da combattimento basati sul modello Panther KF51.
Mentre l’esecutivo risponde alle tensioni sociali anche sul piano dell’ordine pubblico – attraverso le strette normative del nuovo decreto sicurezza, che introduce il reato di “partecipazione violenta a una manifestazione” – l’allocazione delle risorse pubbliche accende il dibattito economico. Molti analisti evidenziano come i capitali drenati verso le commesse belliche non generino una produttività diffusa nel tessuto civile, sottraendo risorse vitali per sostenere il potere d’acquisto delle famiglie, rilanciare i consumi interni e proteggere il sistema di welfare nazionale dal rischio di un progressivo crollo.
Miliardi ai Carri Armati, Briciole al Welfare: Ma le Categorie in Sciopero non si Arrendono Facilmente
La frattura tra le scelte finanziarie del Governo e le necessità dei cittadini si fa sempre più profonda. Da un lato, lo Stato blinda le priorità dell’industria bellica siglando una maxi-commessa da 3,4 miliardi di euro con la joint venture LRMV (Leonardo Rheinmetall Military Vehicles) per la fornitura all’Esercito Italiano di 48 piattaforme corazzate e 30 veicoli da combattimento Panther KF51. Dall’altro, le risposte alle emergenze sociali vengono ridotte allo stretto necessario per contenere momentaneamente le proteste. Ma la risposta della società civile non si fa attendere: studenti, lavoratori e cittadini stanno coordinando un’ondata di mobilitazioni senza sosta per ribaltare l’agenda economica del Paese.
Le Voci dello Scontro: Dichiarazioni Ufficiali
Il contrasto tra l’austerità sociale e l’espansione dei budget della Difesa emerge con chiarezza dalle posizioni formali espresse dalle parti in causa.
- L’Esecutivo: A seguito dei decreti d’urgenza varati per l’autotrasporto, la pesca e l’agricoltura, la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha rivendicato l’operato del governo sui social, dichiarando che si è risposto “con risorse concrete e non con promesse” a chi manifesta pacificamente. Contemporaneamente, il Governo ha blindato l’ordine pubblico introducendo nel nuovo decreto sicurezza il reato di “partecipazione violenta a una manifestazione”.
- L’Industria Bellica: Lorenzo Mariani, Co-Direttore Generale di Leonardo, ha espresso forte soddisfazione per la firma del contratto, definendolo un passo fondamentale per lo sviluppo tecnologico nazionale e per il posizionamento sui mercati esteri.
- Le Opposizioni e i Sindacati: Le forze di minoranza e le sigle sindacali accusano l’esecutivo di applicare un’austerità selettiva, drenando capitali pubblici verso il comparto bellico mentre si invocano restrizioni di bilancio per scuola, sanità e salari.
Il Calendario della Resistenza: Le Prossime Mobilitazioni
Davanti a questa inversione delle priorità di bilancio, i movimenti sociali e sindacali hanno risposto con la proclamazione di uno stato di agitazione permanente. Le piazze si preparano a una serie di scadenze cruciali:
- Ogni sabato (Mobilitazione Permanente): La rete nazionale “Italia in Piazza” prosegue con manifestazioni diffuse in oltre 250 comuni, mantenendo alta l’attenzione dopo le tensioni registrate nei cortei delle principali città.
- Venerdì 30 ottobre – Sciopero della Scuola e del Pubblico Impiego: Indetto dai sindacati di base (USB, Cobas, CUB SUR), bloccherà lezioni e servizi per protestare contro i tagli all’istruzione e chiedere lo spostamento dei fondi dal riarmo ai salari civili.
- Sabato 9 novembre – Lavoratori dello Spettacolo: Manifestazione nazionale a Roma per il comparto dei teatri e delle fondazioni liriche, in lotta per il rinnovo dei contratti e contro i tagli alla cultura.
- Venerdì 20 novembre – Lo Sciopero Generale Nazionale:È la data più calda del mese. La CGIL, guidata da Maurizio Landini, ha proclamato 24 ore di astensione totale dal lavoro per fermare la Legge di Bilancio. Lo sciopero vedrà la convergenza totale con le organizzazioni studentesche e bloccherà i trasporti, compreso il settore ferroviario (CUB Trasporti e SGB) per 23 ore consecutive.
Nelle piattaforme di convocazione sindacale, il rifiuto di finanziare il riarmo a spese di salute, istruzione e politiche abitative è diventato il punto cardine di una protesta che promette di non fermarsi.
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