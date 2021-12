Puglia, arrestato il responsabile della Protezione civile: corruzione. Bloccato con 10mila euro in una busta

26/12/2021 – I militari del Nucleo di polizia economico-finanziaria della guardia di finanza di Bari hanno arrestato in flagranza A. M. L., dirigente della Regione Puglia (sezione Strategia e governo dell’offerta e, ad interim, sezione Protezione civile), per il reato di corruzione. L’arresto è avvenuto nell’ambito di indagini in relazione alla sua attività di dirigente della Protezione civile.

E’ stato fermato, dopo aver ricevuto, in una busta, la somma di 10mila euro in contanti da parte di un imprenditore che opera nel settore dell’edilizia. Lo stesso imprenditore ha in corso contratti di appalto per la somma di oltre due milioni di euro presso la Protezione civile regionale.

Il procedimento è in fase di indagine preliminare e l’arresto attende l’eventuale convalida del gip dopo l’interrogatorio e il confronto con la difesa. Le indagini comunque proseguono.

Il presidente della Regione Michele Emiliano, si legge in una nota diffusa in serata dagli uffici regionali, “ha appreso con amarezza e sconcerto le notizie di stampa sull’arresto del dirigente e ha immediatamente disposto la convocazione di una giunta straordinaria” che ha deliberato il conferimento ad interim della Sezione protezione civile e della sezione Strategie e governo dell’offerta a Nicola Lopane, già dirigente regionale della sezione Raccordo e Controlli al sistema regionale. – [FONTE]